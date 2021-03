Arsis-koor zingt voor zorgpersoneel van Huyze Fliedermael

De oproep om op zondag 21 maart samen te zingen voor al het zorgpersoneel in ons land, liet het kinder- en jeugdkoor Arsis niet aan zich voorbijgaan. Het was immers weer maanden geleden dat iedereen van het koor nog eens echt samen kon zingen ‘voor een echt publiek’.

“De warme oproep om in Vlaanderen het lied Ik hou van U van Noordkaap als een eerbetoon aan en vooral ook hart onder de riem voor het zorg- en verplegend personeel, kon een koor toch niet langs zich neerleggen”, zegt dirigent Stefan van het koor. “Ons Arsis- koor is immers gekend om zich in te zetten voor het goede doel en dat bracht ook nu weer heel wat leden op de been.”

The place to be in Kortessem was het woonzorgcentrum Huyze Fliedermael in Vliermaal. Een vooraf goed afgesproken opstelling van de groep zorgde ervoor dat het gebeuren coronaveilig kon doorgaan. Een enthousiaste groep zorgpersoneel en tal van bejaarden wiegden vanop afstand, vanachter een opengeschoven schuifdeur, mee op de klanken van het koor, dat in de buitenlucht wel stevig moest doorzingen.

“Liefste zorgpersoneel, wij houden van u”, zo klonk het bij het koor. “Nu maar hopen dat al deze helpende handen in woonzorgcentra, ziekenhuizen… de epidemie snel onder controle krijgen zodat we met onze hele groep weer snel écht kunnen repeteren en optreden.”