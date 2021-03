Kortessem

Ook dit jaar gooide corona roet in het eten van het paasfeest van Samana Guigoven. Omdat het feest al voor de tweede keer in één jaar tijd niet kon doorgaan, bezorgde het bestuur zaterdagmorgen een ontbijt bij al haar leden. Op deze manier hoopt het bestuur de leden een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd.