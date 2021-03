Zesdejaars GoBiLijn maken zelf bioplastic

In onze oceanen drijft veel plastic. Deze plastic soep is erg gevaarlijk voor al het leven in de zee. De leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool GoBiLijn in Bilzen hebben in een project onderzocht hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Ze gingen ook experimenteren en maakten zelf bioplastic. Deze activiteiten kaderen binnen een ATS-STEM project, waaraan scholen uit acht Europese landen deelnemen.

De leerlingen van juf Dorien in basisschool GoBiLijn vertrokken van een wereldwijd probleem: de grote hoeveelheid plastic die in de oceaan terechtkomt. Ze onderzochten hoe ze zelf kunnen bijdragen aan de oplossing van dit probleem. In de eerste fase van het project zochten ze info op over plastic: welke grondstoffen worden gebruikt, hoe wordt het geproduceerd, wat zijn de voor- en nadelen? Hierbij werden verschillende digitale tools ingezet. Zo ontdekten de mini-onderzoekers dat plastic slecht is voor het milieu, precies omdat het niet duurzaam is en niet vergaat.

De leerlingen kwamen tot twee mogelijke oplossingen: het gebruik van bioplastic en de ‘upcycling’ van oude materialen. Wonderwel slaagde de klas er in om om zelf bioplastic te maken. Dat lukte met zowel zetmeel als met melk. In de tweede fase van het project gingen de leerlingen met de opgedane kennis aan de slag. Ze deden aan upcycling door van oude plastic flessen magneetjes, bloempotjes, een speelgoedauto en een voederhuisje voor vogels te maken. Zo werd het oude plastic herbruikt en kreeg het een nieuwe functie. Het bioplastic werd verwerkt in de producten die de leerlingen maakten in het kader van deze upcycling.

De conclusie van de leerlingen was dat het mogelijk is om een technisch systeem te maken dat mensen, dieren en het milieu helpt door middel van bioplastic en upcycling. Op wereldschaal is er nog heel wat werk voor de boeg, maar deze klas zette alvast een stap in de goede richting.