Geen enkele bestuurder positief bij alcoholcontroles in Leopoldsburg

Leopoldsburg

Zowel zaterdag als zondag is er in Leopoldsburg een alcoholcontrole geweest. Van de 291 ademtesten die op de Lommelsesteenweg en de Beringsesteenweg werden afgenomen, was er geen enkele positief. Een bestuurder bleek wel onder invloed van drugs te rijden. Bij de controle op de Lommelsesteenweg werden wat joints en een niet verzekerde auto in beslag genomen. Daarnaast werden bij de twee controles nog wat overtredingen zoals het niet dragen van de veiligheidsgordel, het ontbreken van een geldig rijbewijs of keuringsbewijs vastgesteld. mm