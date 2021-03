Tienerfenomeen LaMelo Ball loopt zware blessure op en ziet NBA-seizoen in rook opgaan

De 19-jarige Ball brak zijn pols bij een val in het tweede kwart, na een fout op hem. Met verband om de pols speelde hij ook na rust nog een tijd verder, maar in het vierde kwart moest hij noodgedwongen vervangen worden. Hij kwam uiteindelijk toch nog tot 13 punten die match.

De jongste van de drie Ball-broers werd bij de draft van vorig jaar als derde gekozen door Charlotte. Voordien startte hij zijn profcarrière in Litouwen en Australië in plaats van voor de gewoonlijke aanloop naar de NBA te kiezen bij universiteitsploegen.

Ball is in zijn debuutseizoen meteen van grote waarde voor Charlotte. In 41 wedstrijden kwam hij tot dusver tot een gemiddelde van 15,9 punten, 5,9 rebounds en 6,1 assists per match. Op 10 januari tekende hij voor zijn eerste ‘triple-double’‘, met 22 punten, 12 rebounds en 11 assists tegen Atlanta. Hij werd daarmee de jongste speler ooit in de NBA om een ‘triple-double’ te behalen.