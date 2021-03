Limburgse scholen tevreden met extra maatregelen van minister

Beringen

Het Spectrumcollege in Beringen kan zich vinden in de maatregelen die Onderwijsminister Ben Weyts voorstelt om corona buiten de scholen te houden. De scholen blijven open, maar de refters gaan dicht en de hele klas krijgt afstandsonderwijs als er één besmetting wordt vastgesteld. En dan is er nog de eis van Ben Weyts om leerkrachten voor hun beurt te vaccineren. Dat leidt niet alleen tot een politieke strijd tussen de federale en de Vlaamse regering, maar ook binnen de Vlaamse regering zelf waar Weyts, bevoegd voor Onderwijs, in conflict komt met Wouter Beke, bevoegd voor Volksgezondheid. In Beringen zeggen ze alvast niet nee tegen een prioritaire vaccinatie voor leerkrachten.