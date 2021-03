Maasmechelen

Het is vandaag Werelddag van de Poëzie en bij die gelegenheid is de volgende Dichter des Vaderlands bekendgemaakt: de Limburger Mustafa Kör. De migrantenzoon die opgroeide in Opgrimbie was eerder al stadsdichter van Genk, maar is nu dus vanaf 2022 Dichter Des Vaderlands.