Loena Hendrickx begint na test en quarantaine aan laatste voorbereiding op WK kunstschaatsen

Na een test en een dag quarantaine is kunstschaatsster Loena Hendrickx maandag in Stockholm begonnen met de laatste voorbereidingen op de wereldtitelstrijd. Woensdag zal de lege Ericsson Globe in de Zweedse hoofdstad het decor zijn voor de korte kür. Het vrije programma volgt op vrijdag.

De organisatoren van de wereldkampioenschappen hebben de deelnemers verplicht speciale handschoenen en een eigen thermometer mee te nemen om het coronavirus buiten het hotel en de ijshal te houden. Een jaar geleden was het WK-toernooi in Montreal vanwege Covid-19 niet doorgegaan.

Met de jonge Nederlandse Lindsay van Zundert aan haar zijde heeft Hendrickx (21) in Eindhoven de laatste weken de puntjes op de i gezet. Een maand geleden was de Challenge Cup in Den Haag goed verlopen. Hendrickx boekte haar tweede opeenvolgende internationale zege van het seizoen. Eerder won ze in Boedapest.

“Ze rijdt het WK op nieuwe schaatsen”, vertelde haar coach en broer Jorik. “Daar voelt ze zich goed bij. Erg riskant is dat niet, ze is gewend twee á drie keer per jaar van ijzers te wisselen.” In Den Haag sprak ze dat ze soms niet stabiel op het ijs stond.

© BELGAIMAGE

‘Opkomend talent’

De recente overwinning van Hendrickx is niet onopgemerkt gebleven. In een voorbeschouwing op de wereldkampioenschappen op de website van de Internationale Schaats Unie (ISU) wordt ze vermeld als een opkomende rijdster. Bij het vorige WK, in 2019, werd Hendrickx twaalfde. Wereldkampioene werd toen de in Stockholm afwezige Russische Alina Zagitova, een jaar eerder winnares van olympisch goud. Hendrickx’ beste WK-resultaat dateert van 2018: negende. Top tien is opnieuw de ambitie.

De meeste aandacht in Stockholm gaat uit naar de deelneemsters uit Rusland en Japan. Twee Russische tieners, Anna Sjerbakova en Alexandra Troesova, hebben viervoudige sprongen in de benen. De Japanse Rika Kihira heeft tijdens de nationale kampioenschappen in december laten zien ook over die vaardigheid te beschikken. Viervoudige sprongen, al gemeengoed bij de top-zes van de mannen, lijken ook bij de vrouwen bepalend te worden.

Rusland en Japan zijn met het maximale aantal van drie rijdsters in Stockholm vertegenwoordigd. Hun topscores zijn ruimschoots hoger dan die van Hendrickx, die zich in Den Haag tot 204,68 punten verbeterde. Daarnaast moet ook de Amerikaanse Bradie Tennell hoger worden ingeschat dan de Hendrickx.

Opmerkelijk is dat de rijdster met de hoogste score ontbreekt. Alena Kostornaja, met 247,59 achter haar naam, kon zich niet plaatsen. Bij de Russia Cup eindigde de zeventienjarige pas als zesde. Ze heeft weer aangeklopt bij haar vroegere coach, de kampioenenmaakster Eteri Toetberidze. In juli was Kostornaja, de Europese kampioene van 2020, bij haar weggegaan. Maar de training bij de vroegere olympische kampioen Jevgeni Ploesjenko had mede door een coronabesmetting niet het gewenste resultaat.