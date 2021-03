Man wordt metershoog de lucht in gekatapulteerd door dolle stier

In India werd een groep mensen achterna gezeten door een stier. Het dier was door het dolle heen en pogingen om hem in bedwang te houden, waren tevergeefs. Eén man bevond zich plots in het vizier van de stier en kon de hoorns niet meer ontwijken. Hij werd metershoog de lucht in gegooid door het rund om met een harde smak op de grond terecht te komen. Het is niet duidelijk hoe het voor de man en de stier is afgelopen.