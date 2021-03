In 2020 telde De Lijn 1.379 gevallen van fysieke of verbale agressie tegenover haar chauffeurs en controleurs en die van haar onderaannemers. Dat is een daling van 20 procent in vergelijking met een jaar eerder, toen er sprake was van 1.742 gevallen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).