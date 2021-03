Drie op de vier Vlaamse fietsers kwam recent in gevaarlijke situatie door automobilist

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) is maandag een nieuwe campagne rond veilig fietsen gestart: vijfduizend campagneborden, verspreid over Vlaanderen, sporen automobilisten en fietsers aan om zich veilig te verplaatsen. “Menselijk gedrag speelt een belangrijke rol bij fietsongevallen. Daar willen we fietsers en automobilisten met deze positieve hoffelijkheidscampagne bewust van maken”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Het eerste campagnebord werd maandag in Aarschot onthuld.