Wales mist Aaron Ramsey tegen de Rode Duivels

Wales rekent komende woensdag tijdens haar eerste kwalificatieduel op weg naar het WK voetbal van 2022 in Qatar, in Leuven tegen de Rode Duivels, niet op Aaron Ramsey. De middenvelder van Juventus sukkelt met een dijbeenblessure.

De dertigjarige Welshman heeft al even last van de dij en kwam daarom in de laatste twee competitieduels van Juventus niet in actie. Wales riep hem in eerste instantie toch op, maar deelde zondagavond mee dat hij niet speelklaar raakt.

Naast het WK-kwalificatieduel van woensdag tegen de Duivels speelt Wales volgende week dinsdag ook nog een kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië. Ook die match komt te vroeg voor Ramsey. Zaterdag staat een vriendschappelijk duel tegen Mexico op het programma.