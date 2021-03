Leerlingen Campus X Plus hele week in de ban van het getal Pi

Zondag 14 maart (14/3) was het Pi-dag. De leerkrachten wiskunde van Campus X PLus organiseerden een heuse wedstrijd rond het wiskundige getal. Zo leerden enkele leerlingen het getal pi vanbuiten tot meer dan 100 cijfers na de komma en werden ze beloond met een lekkere pi-taart.

Naar aanleiding van de Pi-dag organiseerden de leerkrachten wiskunde van Campus X Plus een hele π-week met ludieke en uitdagende activiteiten. Zo konden de leerlingen deelnemen aan een wedstrijd om zo veel mogelijk getallen na de komma van het pi-getal te reproduceren. Emrullah Gulcemal slaagde er in om 157 getallen achter de komma te dicteren. Dorien Bongaers kon 133 getallen opsommen. De winnaars werden getrakteerd op een 'pi-pie' of pi-taart, gebakken door de leerlingen van 3 en 4STW. De leerlingen van 1T vormden een menselijke π op de speelplaats. De LO-leerkrachten gingen met de leerlingen wandelen: toertjes van 3,14 kilometer. Al deze activiteiten zijn een staaltje van samenwerking, ondernemerschap, creativiteit, flexibiliteit en zelfstandigheid, niet toevallig de vijf pijlers van Campus X Plus.