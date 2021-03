Ervaren rot Mark Williams ontpopt zich tot WK-favoriet na oppermachtige zege: “Mooi verjaardagscadeau”

De Welshman Mark Williams (WS-13) heeft zondag in het Engelse Milton Keynes de eerste editie van de WST PRO Series gewonnen. In de finalegroep won de drievoudige wereldkampioen (2000, 2003 en 2018) zijn zes eerste wedstrijden: 2-0 tegen Judd Trump (WS-1), 2-0 tegen Sam Craigie (WS-54), 2-1 tegen Kyren Wilson (WS-6), 2-1 tegen Ali Carter (WS-24), 2-0 tegen Jack Lisowski (WS-10) en 2-1 tegen de Chinees Xiao Guodong (WS-39). In zijn zevende en laatste wedstrijd liet hij met een 2-1 nederlaag tegen Stuart Bingham (WS-16) dan toch een steekje vallen, maar de toernooizege was dan al binnen

Carter werd met vier zeges tweede. Toernooirevelatie Craigie, die vrijdag Luca Brecel uit de finalegroep hield, derde. Craigie won ook vier wedstrijden, maar zijn framesaldo was net iets minder goed dan dat van Carter (+ 4 tegen +5).

Voor Williams is het de 23e rankingtitel, de eerste sinds de World Open van 2018. Daarmee doet hij één beter dan Judd Trump. Alleen Ronnie O’Sullivan (37), Stephen Hendry (36), John Higgins (31) en Steve Davis (28) hebben er nog meer op hun palmares.

“Dit is een mooi verjaardagscadeau”, reageerde Williams, zondag 46 geworden en daarmee de oudste toernooiwinnaar sinds zijn landgenoot Doug Mountjoy in 1989 op dezelfde leeftijd The Classic won. “Met al die grote namen in de finalegroep was ik zeker dat het tot de laatste frames spannend zou worden, maar ik won gewoon wedstrijd na wedstrijd. Ik maakte mooie breaks en clearances, speelde snel, genoot van het spelletje.”

© Dick Demey

En nu het WK?

“De jongste maanden gaat het weer goed. Als ik dit niveau aan kan houden, zal ik op het WK voor iedereen een gevaarlijke tegenstander zijn. Maar of ik het WK ook een vierde keer kan winnen, betwijfel ik. Ik denk niet dat ik nog zeventien dagen lang hetzelfde vormpeil kan aanhouden. In 2018 heb ik hard naar het WK toegewerkt. Trainde ik elke dag zes of zeven uur. Daar ben ik nu niet meer toe bereid, zelfs niet voor een wereldtitel. Ik doe minder opofferingen voor mijn sport en aanvaard dat dat dan ook minder titels oplevert. Ik oefen nog twee of drie uur per dag en speel zoveel golf ik kan. In het snooker heb ik niets meer te bewijzen. Zij die aan me twijfelden, heb ik in 2018 al lik op stuk gegeven. Ik speel voor het plezier, ben benieuwd hoelang ik nog in de top zestien kan blijven en hoelang ik daarna mijn plaats op de Tour kan houden. In een match geef ik me nog wel de volle honderd procent, maar als ik verlies, lig ik er niet meer wakker van.”

Williams hield aan het toernooi 31.500 pond (36.500 euro) over. Op de Order of Merit brengt hem dat van de dertiende naar de elfde plaats. Judd Trump blijft met grote voorsprong de nummer een, voor Ronnie O’Sullivan. De resultaten van het China Open van twee jaar geleden vielen weg. De Australiër Neil Robertson, winnaar van dat toernooi, zakte daardoor naar de vierde plaats. Mark Selby is de nieuwe nummer drie.

Luca Brecel, halvefinalist op het China Open 2019, tuimelt van de 38e naar de 47e plaats.