Bertha Noë is de oudste Belg die nog thuis woont. Vandaag wordt ze 110 jaar, en viert ze met een stuk gateau en een tas koffie. “De dokter noemt haar een wonder”, zegt haar jongste zoon. “Ze heeft een sterk gestel. Altijd hard gewerkt. Maar dat mijn broer gestorven is, vertellen we haar liever niet.”