Sevilla kan op de valreep nog nederlaag vermijden dankzij… hun mee opgerukte doelman

Een doelman die diep in de blessuretijd nog een belangrijke goal scoort: eens om de zoveel tijd gebeurt het wel een keertje in het voetbal. Zaterdagavond was het prijs voor Yassine Bounou, de doelman van Sevilla. De 29-jarige Marokkaan kwam in de 93ste minuut mee naar voren voor een corner in de match tegen Real Valladolid en slaagde er ook nog in om te scoren toen hij pardoes de bal in de voeten gescoord kreeg. Daarmee bracht hij de stand op 1-1 en bezorgde hij zijn team nog een puntje.