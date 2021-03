Dries Mertens heeft alweer een nieuwe mijlpaal bereikt in de Serie A. De Rode Duivel scoorde voor de pauze tweemaal in korte tijd voor Napoli tegen AS Roma. Dat waren respectievelijk zijn 99ste en 100ste goal in de Italiaanse Serie A: al die goals scoorde hij uiteraard voor Napoli, waar hij al sinds 2013 speelt.