‘De mol’ uit de startblokken: ook de mol moet meteen strijden voor zijn plek

Zondag was het eindelijk zo ver en kon een nieuwe jacht op De mol beginnen. De aflevering startte onmiddellijk met een bommetje van formaat toen bleek dat niemand - ook de saboteur zelf - zeker was van zijn plek en moest strijden om deel te kunnen nemen aan het avontuur.

De eerste aflevering van De mol leverde al meteen enkele verrassingen op. De eerste opdracht maakte onmiddellijk een slachtoffer, waardoor een van de kandidaten moet thuisblijven.

Maar dat is goed nieuws voor een aanvaller, die wel aan het avontuur mag beginnen.

Twee De mol-kandidaten vliegen er al vanaf aflevering één volledig in en spelen het spel tactisch. Kevin en Samina vullen hun molboekjes in het Spaans en het Arabisch in zodat hun notities strikt geheim blijven. Of schrijft een van hen “ik ben de mol” in een vreemde taal?

