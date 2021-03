Onderzoekers hebben verband tussen AstraZeneca en trombose gevonden

“Door de inenting ontwikkelen pa­tiënten afweerstoffen, dat is ook de bedoeling”, zegt de Duitse hoofdonderzoeker Andreas Greinacher. Maar in het bloed van getroffen patiënten zijn ook zeldzame antistoffen gevonden die zich op de eigen bloedplaatjes richten. De bewuste antistoffen binden zich aan die plaatjes en activeren ze, zonder dat er een wonde is. Daardoor ontstaan bloedpropjes in het lichaam.

(dds)