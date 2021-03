Nieuwe coronavariant ontdekt in België

In het laboratorium van de universiteit van Luik is een nieuwe variant ontdekt van het coronavirus, maar die wordt nog niet beschouwd als zorgwekkend. De variant vertegenwoordigt ongeveer 4 procent van de besmettingen in België.

De variant - B.1.214 of “Spike Insertion” - werd door de ULiège voor het eerst opgemerkt in januari, zo schrijft Le Soir zondag. Dat gebeurde in het kader van het nationale platform om het virus genetisch in kaart te brengen dat eind december vorig jaar werd gelanceerd. “De variant trok onze aandacht omdat het gaat om een mutatie die tot nu toe bijna nooit was opgemerkt”, aldus professor menselijke genetica Vincent Bours van de Luikse universiteit.

De variant wordt nog niet beschouwd als een zorgwekkende variant.

“We zien dat de variant geleidelijk toeneemt in België, vooral rond Brussel, Vlaams-Brabant en Henegouwen”, aldus nog Bours. “We zijn er vrijwel zeker van dat het geen Belgische variant is. De stamboom moet nog vervolledigd worden, maar de variant zou kunnen komen uit Sub-Sahara-Afrika en zou dan door reizen bij ons terechtgekomen zijn.”