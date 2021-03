Grote verkeersactie van politie LRH

Afgelopen weekend hield politie LRH alcohol- en drugscontroles op verschillende locaties in de zone.

In Lummen werd er gecontroleerd in de Linkhoutstraat, in Herk-de-Stad in de Stationsstraat, in Zonhoven op de Molenweg en in Hasselt werd er zowel gecontroleerd op de Luikersteenweg, Genkersteenweg als op de Kempische Steenweg.

In totaal bliezen 982 van de 1.009 gecontroleerde bestuurders negatief. Negentien bestuurders hadden teveel gedronken en vijf bestuurders zaten onder invloed van drugs achter het stuur. Eén bestuurder onder invloed van verdovende middelen had ook een fles lachgas in zijn wagen liggen. Daarnaast zaten twee bestuurders onder invloed van drugs en alcohol achter het stuur. De nodige processen-verbaal werden opgesteld en de rijbewijzen werden tijdelijk ingetrokken. ppn