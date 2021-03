De politie Lanaken-Maasmechelen controleerde zaterdagavond op snelheid in beide gemeenten. Van de 876 automobilisten hielden 629 bestuurders (72%) hield zich aan de snelheid. In Lanaken reed iemand 137 km/uur waar maximaal 70 per uur is toegestaan. In Maasmechelen was de hoogst gemeten snelheid 139 km/uur in de zone 70. ppn