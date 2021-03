Bestuurder wil vluchten voor controle

De politie hield zaterdag een verkeerscontrole op de Rode Kruislaan en Waterstraat in Bilzen, Maastrichtersteenweg in Riemst en Bilzersteenweg in Hoeselt. Een bestuurder probeerde te vluchten bij het binnenrijden van de controlepost en moest even verderop gedwongen worden om te stoppen. Hij legde een positieve ademtest af en moest het rijbewijs voor twee weken inleveren. Er werden nog tal van andere overtredingen vastgesteld waaronder nog een tweede automobilist die te veel gedronken had en vier bestuurders die een positieve speekseltest aflegden. ppn