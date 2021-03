Youri Tielemans, Timothy Castagne en Dennis Praet staan in de halve finales van de FA Cup. Het Belgische trio van Leicester City kwam zondag in actie en won met 3-1 van Manchester United. Tielemans bleek van goudwaarde: het jeugdproduct van Anderlecht bracht Leicester in de tweede helft op voorsprong na een fraaie loopactie en dito afwerking.