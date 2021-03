Ook de ‘Beverjoutjes’ zingen luidkeels ‘Ik hou van U’ voor de zorg

“De Beverjoutjes is een warm buurtcomité in Zonhoven. De naam is een samenvoeging van de ‘Beverzakstraat’ en de ‘Joutstraat’,” legt zangmeester Erik De Gruyter uit. “In de eerste golf en tweede golf hebben we al een paar keer samen geapplaudisseerd. Afgelopen week was het de ‘week van de zorg’. Op veel plaatsen was afgesproken om zondag rond 12 uur luidkeels ‘Ik hou van U’ van Stijn Meuris te zingen. Dat hebben we hier in bubbels, en op veilige afstand van elkaar gedaan. We kwamen samen om het centrale pleintje voor onze zangstonde met een veertien buren. Hopelijk heeft iemand van de zorg ons gehoord, want als warme buurt houden natuurlijk ook erg veel van die zorgende mensen.” TR