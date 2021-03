Kappers voelen zich geviseerd door biostatistici: “Besmettingscijfers kloppen niet”

Ik kan nu zeggen, met de meest actuele cijfers in het achterhoofd, dat de besmettingen onder kappers duidelijk toenemen.” Dat zei biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/UAntwerpen) zaterdag. Daar is Kreatos, de keten van kapsalons, het niet mee eens.

Kreatos is de grootste werkgever van kappers in Vlaanderen en Limburg. De keten voelt zich geviseerd door biostatistici nadat er melding werd gemaakt van een snelle stijging van besmettingen bij kappers. Kreatos stelt zich vragen bij de cijfers. “We kunnen zeggen dat we nul besmettingen hebben in onze kapsalons, zowel bij kapper als klant.”