Op de Avonturenberg in Beringen kwam zondag opnieuw een mountainbiker zwaar ten val. Dat gebeurde rond 13 uur. De fietser kwam op zijn hoofd terecht en verloor daarbij even het bewustzijn. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer met de ambulance over naar het ziekenhuis. Er is geen levensgevaar. ppn