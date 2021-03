Ben Weyts haalt uit naar federaal niveau: “Desnoods vaccineren we leerkrachten zelf”

Het Overlegcomité stuurde de ministers van Onderwijs vrijdagavond terug naar de tekentafel. De maatregelen die amper twee dagen eerder werden genomen - een mondmaskerplicht voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs en uitstel van het voltijds contactonderwijs in de tweede graad secundair tot na de paasvakantie - werden onvoldoende bevonden.

De onderwijsministers overlegden het afgelopen weekend met hun onderwijsveld en met elkaar, en stelden zondagavond op een persconferentie een aantal bijkomende maatregelen voor om de periode tot de paasvakantie te overbruggen. De scholen blijven wél open.

Organisatie

Daarnaast vragen de ministers het federaal niveau om actie. “Vraag niet wat het onderwijs kan doen voor u, vraag wat u kan doen voor het onderwijs”, verwoordde Vlaams minister Ben Weyts het. “We vragen om het onderwijspersoneel prioritair te vaccineren, na de 65-plussers en na de mensen met onderliggende aandoeningen. Als men federaal zegt dat dat organisatorisch moeilijk is, dan doen we het in Vlaanderen zelf wel, met onze CLB’s”, klonk het fors. “We organiseren nu al contactonderzoek, we zijn daarvoor niet bevoegd, hetzelfde voor de snelteststrategie. We zijn geen vragende partij, maar als het nodig is nemen we de vaccinatie er ook nog bij.”

Vrijdag zei Wouter Beke, collega van Ben Weyts in de Vlaamse regering en minister van Volksgezondheid, nochtans nog dat er geen voorrang gegeven zal worden aan leerkrachten in de vaccinatiecampagne. Beke liet weten dat hij begrip heeft voor de vraag voor prioritaire vaccinatie, maar dat er op de interministeriële conferentie van ministers van Volksgezondheid is beslist om slechts één beroepsgroep prioriteit te geven in de vaccinatie: de operationele politieagenten. “Dat is een weloverwogen beslissing geweest en we willen de discussie niet heropenen”, zegt zijn woordvoerster Carmen De Rudder.

Zelftesten

Daarnaast vragen de onderwijsministers ook nog om het regelgevend kader voor zelftesten op punt te stellen. Nu kan enkel medisch personeel sneltesten afnemen.

