Onderwijsministers hebben huiswerk klaar: scholen blijven open, refters toe

De scholen in ons land blijven open, zo hebben de ministers van Onderwijs zondag beslist. Er komen wel nieuwe coronaregels voor elke school.

LEES OOK. Ben Weyts haalt uit naar federaal niveau: “Desnoods vaccineren we leerkrachten zelf”

De ministers van Onderwijs waren door het Overlegcomité terug naar de tekentafel gestuurd om extra maatregelen te nemen tegen het coronavirus. De reden was duidelijk: er vinden te veel besmettingen plaats in het onderwijs. Zo’n veertig procent van de clusteruitbraken vinden plaats binnen de schoolmuren.

Na overleg met hun eigen onderwijsveld leggen de drie onderwijsministers maatregelen op tafel om de periode tot de paasvakantie te overbruggen mét open scholen. Grote extra maatregelen zijn dat niet.

Paasvakantie

Er komt dus geen verlengde paasvakantie of een extra week afstandsonderwijs. Wel worden de refters gesloten, zullen klassen sneller in quarantaine geplaatst worden als er een besmetting is, en moet alles zo veel mogelijk buiten plaatsvinden. Speeltijden moeten ook zo veel mogelijk op verschillende tijdstippen plaatsvinden.

De belangrijkste maatregel is een aanpassing van de teststrategie. Sneltesten – die door zorgkundig personeel afgenomen moeten worden – moeten veranderen in zelftesten. De ministers kijken daarvoor op hun beurt naar de federale overheid, die dat mogelijk moet maken.

Vorige week werd de mondmaskerplicht al uitgebreid naar de tien- tot twaalfjarigen. Er werd toen ook beslist door het onderwijsveld om de week voltijds onderwijs voor de tweede graad op te schorten tot na de paasvakantie.

De maatregelen die werden afgekondigd: