Een aangenaam kijkstuk tussen KV Mechelen en OHL met knappe doelpunten is op 2-2 geëindigd. Vooral Malinwa schiet weinig op met dat puntje, want het staat op drie wedstrijden van het einde nog altijd niet in de top acht. De Leuvenaars zijn nu zesde, maar tellen vier punten minder dan nummer vier KV Oostende en lijken hun play-off 1-droom stilaan te moeten opbergen.