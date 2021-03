Juventus heeft een uppercut moeten incasseren in de strijd om een tiende opeenvolgende landstitel. De Oude Dame ging in eigen huis met 0-1 onderuit tegen Benevento, dat zo een heel belangrijke overwinning boekte in hun strijd om het behoud. Juventus blijft op tien punten van leider Inter staan met nog elf wedstrijden te gaan.