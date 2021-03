Geen carnavalsstoet voor tweede jaar op rij

Voor haar stoet ontvangt carnavalsvereniging Tielebuis normaal groepen uit de eigen stad en regio en ook van over de landsgrenzen, met name uit de zustersteden Breda in Nederland en Dillenburg in Duitsland. Voor de Diestse carnavalsvereniging is het nu uitkijken naar het nieuwe seizoen, dat normaal in het najaar van start gaat. LW