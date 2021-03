Lommel

In de Lommelse Wico-campus Sint-Jozef hebben opnieuw enkele leerlingen positief getest op corona. Nu situeren de besmettingen zich in het vierde leerjaar. Omdat er in enkele gevallen een bevestiging is van de Britse variant zullen alle 160 vierdejaars preventief in quarantaine gaan en volgende week worden getest.