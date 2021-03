In amper 3 uur tijd werd de brug van het ponton gehesen en op de landhoofden aangebracht. — © Mark DREESEN

MAASMECHELEN

De gloednieuwe fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart in Eisden is zondag ruim 3 uur eerder op de landhoofden aangebracht dan gepland. Normaal werd de brug tussen 12 en 14 uur van het ponton gehesen, maar om 11 uur lag de brug al op de landhoofden. “Alles ging veel vlotter dan verwacht,” aldus ontwerper Jean-Marie Aelterman.