Virtuele telefooncentrale voor gemeentebestuur en OCMW

“Het gaat hier over een VoIP-systeem om te telefoneren via het internet”, legt burgemeester Kristof Pirard (VLDumont) uit. “Voor de aankoop van de toestellen en parlofoons trekken we 35.000 euro uit, het huren van licenties en het afsluiten van een onderhoudscontract voor vijf jaar wordt geraamd op 40.000 euro. Dit betekent een vooruitgang op het gebied van telefonie, we willen meegaan met de tijd.”

Frank Missotten