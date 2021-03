Bekijk hier de integrale video van de inhuldiging van het coronamonument

Op zondag 14 maart huldigde de gemeente Nieuwerkerken in beperkte kring een coronamonument in. De video van dit gebeuren is nu beschikbaar voor alle inwoners.

Het coronamonument is een herdenkingsplaat in cortenstaal, waar een gedicht van inwoner Herman Rohaert in is uitgeslepen. De nabestaanden van de slachtoffers uit Nieuwerkerken ontvingen uit diezelfde gesneden de eerste letter van hun dierbare als aandenken. In de video herdenken burgemeester Dries Deferm (CD&V) en schepen Miet Bessemans (CD&V) de slachtoffers en onthullen ze het monument. Verder geeft Herman Rohaert tekst en uitleg bij zijn gedicht, en komen enkele nabestaanden aan het woord. len