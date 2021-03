Zonhovenaar Luc Maes wandelt 108 kilometer door Limburg (en gaat ’s anderendaags weer even wandelen)

“Waarom ik daar aan begonnen ben? Eigenlijk uit verveling,” lacht Luc Maes. “Ik werk in de weekends normaal in de horeca, maar die is nu natuurlijk gesloten. Tja, wat ga je dan doen met al die vrije dagen? In mijn geval is dat dus gaan wandelen. En ik ben daar eerlijk gezegd nogal stevig in gevlogen. Afgelopen maand ben ik bijvoorbeeld te voet van Zonhoven naar Scherpenheuvel en weer terug gewandeld. Alles samen is dat 71 kilometer. En dus dacht ik: waarom zouden we niet voor de honderd kilometer kunnen gaan?”

Meer dan de dodentocht

Geen makkelijke uitdaging in deze tijd waarin de avondklok van kracht is. “Zaterdagmorgen ben ik om 5 uur ’s ochtends vertrokken. Precies het moment waarop we weer buiten mogen komen,” lacht Luc. “Ik had uitgerekend dat ik best een gemiddelde snelheid van 6 kilometer per uur kon aanhouden. Het ging trouwens behoorlijk goed. Vanuit Zonhoven ging het aan een stevig tempo richting Lanaken, Tongeren en zelfs even de taalgrens over. Na tachtig kilometer had ik het wel behoorlijk lastig. Ah ja: omdat de horeca gesloten is moest ik eigen proviand meenemen en een rugzak meesjouwen. Wat het ook moeilijk maakt is dat je helemaal alleen bent. Ja, die laatste kilometers waren even lastig. Maar uiteindelijk bleek dat ik geen 100 maar 108 kilometer gewandeld had. Nog iets meer dus dan de beruchte dodentocht. Om 23.20 uur stapte ik thuis weer over de drempel in Zonhoven. Netjes op tijd voor de avondklok.”

’s anderendaags... gaan wandelen

Of hij nu erg uitgeteld is? “Dat valt wel mee,” besluit Luc. “Zondagmorgen ben ik gewoon weer op gestaan... om alweer een wandelingetje te gaan maken naar de markt. Dat is gelukkig vlakbij. En ja, ik ben ook al plannen aan het maken voor volgend jaar. Misschien heb je al ooit gehoord van de Marathon des Sables? Dat is een lange afstandsloop van 254 kilometer over vijf dagen door de woestijn van Marokko. Dat zou ik graag nog een keer doen. Niet in Marokko, maar wel hier op de sportterreinen van de Basvelden in Zonhoven. Uiteraard ook op meerdere dagen, en dan ook gekoppeld aan een goed doel.” TR