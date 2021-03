Ook jeugdbewegingen beperken even hun activiteiten door corona

De jeugdbewegingen beperken even hun activiteiten (archiefbeeld) — © Toon Royackers

Ook verschillende Zonhovense jeugdbewegingen beperken even hun activiteiten, door de uitbraak van corona.

Afgelopen week raakte bekend dat basisschool de Zonnewijzer haar deuren een weekje dicht houdt, nadat leerlingen in verschillende klassen positief getest hadden op corona. Veel van die kinderen trekken zondags ook naar jeugdbewegingen. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan laten KSA Zonhoven en de Chirojongens Zonhoven-centrum weten dat hun activiteiten voor de jongste kinderen voorlopig niet doorgaan. De oudere groepen komen wel nog corona-proof samen. De Chiromeisjes van de Halveweg nemen even een pauze en schrappen alle activiteiten. Donderdag 25 maart worden de kinderen die schoollopen in de Zonnewijzer allemaal getest. Dan zal duidelijk worden welke maatregelen verder nodig zijn. TR