Ook een gevolg van corona: wilde geiten palmen Welsh dorpje in

Opmerkelijke beelden uit Wales: wilde geiten palmen het dorp Llandudno in. De dieren krijgen normaal jaarlijks een prik om uitbreiding in te perken, maar door corona moest dat vorig jaar uitgesteld worden.

Het is een jaarlijks fenomeen in Llandudno. In de lente trekken wilde geiten uit de buurt de stad in op zoek naar eten. Omdat het door de coronacrisis rustiger was in het verkeer, durfden ze nu tot het hartje van de stad te gaan. Bovendien zijn de gieten dit jaar met een veel grotere kudde aangezien de jaarlijkse sterilisatiecampagne vorig jaar niet kon doorgaan omwille van de pandemie.

(pjv)