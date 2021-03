Pupil van Xavier Malisse schopt het tot in finale in Dubai: “Zijn ideeën inspireren me”

Lloyd Harris (ATP 81) schopte het deze week in Dubai voor het eerst in zijn carrière tot in de finale van een ATP 500-toernooi. De Zuid-Afrikaanse qualifier verloor daarin zaterdag met 6-3 en 6-2 van de Rus Aslan Karatsev (ATP 42). Na afloop bedankte Harris zijn coaches Anthony Harris en Xavier Malisse, die hem in Dubai bijstond.

“Ik werk al tien jaar met Anthony”, zei Harris, die op weg naar de finale Dominic Thiem (ATP 4), Kei Nishikori (ATP 41) en Denis Shapovalov (ATP 12) uitschakelde. “Ik heb al zoveel met hem meegemaakt. Hij is de ruggengraat van het team. En dan is er Xavier. Hij brengt me veel frisheid tijdens de weken waarin hij me bijstaat, zoals hier. We kunnen het echt goed met elkaar vinden. Ik haal inspiratie uit zijn ideeën en kan dankzij hem vooruitgang boeken. Met die twee coaches heb ik een heel goed evenwicht gevonden, denk ik. Anthony blijft mijn hoofdcoach op het circuit, maar ik houd er ook van om met Xavier te reizen.”