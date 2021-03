Sharon Stone: “Producers vroegen me naar bed te gaan met mijn tegenspelers”

Actrice Sharon Stone (64) vertelt in een interview met het Amerikaanse magazine Vanity Fair openlijk over de #metoo-praktijken die vroeger schering en inslag waren op filmsets. Zo onthult ze dat er vroeger producenten waren die haar zonder blikken of blozen vroegen seks te hebben met een tegenspeler om ‘de chemie te vergroten’.

“Toen dacht ik: Dus jullie denken dat hij een betere acteur zal worden als ik met hem naar bed ga?”, vertelt ze. “Naar mijn gevoel hadden ze ook gewoon iemand met talent kunnen inhuren. Iemand die zijn tekst kon onthouden. Of ze konden evengoed zelf met hem in de koffer duiken en mij erbuiten laten.”

Benenshot

In hetzelfde gesprek vertelt ze ook dat ze destijds de grootste moeite had om door te breken als actrice. Zo blijkt ze voor Basic instinct, als tegenspeelster van Michael Douglas, slechts de dertiende keuze te zijn geweest. Douglas, toen al een grote ster, was immers niet al te enthousiast over haar. Dat veranderde eens ze samen op de set stonden.

Over het beruchte benenshot in de film werd ze overigens nooit vooraf geraadpleegd, zo vertelt ze. “Toen ik het zag, heb ik Paul (Verhoeven, de regisseur, nvdr.) een klap in zijn gezicht verkocht en meteen mijn advocaat gebeld.” Toch besloot Stone het fragment niet uit de film te laten halen, omdat de scene ‘nu eenmaal paste in de context en sfeer van het verhaal’. Volgens Verhoeven klopt dat niet. Die liet zich in het verleden al meermaals ontvallen dat Stone wist wat er in de film te zien zou zijn, maar in paniek schoot toen haar omgeving en manager moeite bleken te hebben met de scène.

Sharon Stone doet een boekje open over seksuele misstanden op vroegere filmsets.. — © ISOPIX

(jdr, dewo)