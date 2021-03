Vorige week kwam het tot een heuse veldslag in Luik — © Belga

Een week na de rellen in het stadscentrum van Luik is zaterdag een grote politiemacht ingezet om de rust te bewaren en burgers en winkels te beschermen tegen nieuwe onlusten. Meer dan 120 personen werden opgepakt en gecontroleerd in het kader van het onderzoek naar de gebeurtenissen van vorige week zaterdag.