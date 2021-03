Zo viert Jasper Stuyven zijn eerste monument: de ploegbus op stelten zetten en dansen op Snollebollekes

LEES OOK. Jasper Stuyven verrast de topfavorieten en wint Milaan-Sanremo na late uitval

“Er zijn er drie die heel sterk zijn, iedereen had het over hen. We zouden niet meedoen om te winnen, maar wij hadden een plan om wel mee te spelen”, vertelde de 28-jarige Stuyven voor de tv-camera’s. “Ik voelde me de hele dag goed en ook de finale ging goed. We waren nog met veel snelle jongens over na de Poggio, dus ik dacht ‘alles of niets’. Als ik met hen naar de lijn ga, word ik misschien vijfde of tiende. Dan ga ik liever all-in. Acht op de tien keer wordt het niets, maar nu wel. Nu heb ik de grootste zege van mijn carrière beet. Het is geweldig om dit af te maken. Op de belangrijke plekken zetten de jongens mij in de perfecte positie. De benen waren volledig leeg op het eind, maar of je nu met 1 minuut of 1 centimeter wint, het is genoeg.

Achteraf zat de sfeer bij Trek-Segafredo er goed in. Jasper Stuyven en zijn ploegmakkers maakten er een stevig feestje van op de ploegbus in Sanremo. Bekijk het bovenaan dit artikel.