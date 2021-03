VAR tackelt KV Oostende niet in strijd om Play-off 1: Gueye scoort in slotseconden winning goal na blunder Koffi

Videodinges in Moeskroen-KV Oostende: in de strijd om Play-off 1 zag KVO zich bijna bestolen na een onbegrijpelijke beslissing van de VAR. Een doelpunt van Sakala werd afgekeurd omdat Theate, nipt buitenspel zonder bal, één meter verder een verdediger zou meegelokt hebben. Dat brak de Kustboys nét niet zuur op: Gueye scoorde in blessuretijd de levensbelangrijke winning goal. Anderlecht grijpt zich naar de haren.