Real Madrid en Courtois winnen zonder overschot van Celta de Vigo, Benzema opnieuw uitblinker

Real Madrid is zaterdag met 1-3 gaan winnen bij Celta de Vigo. Karim Benzema was de uitblinker bij de Koninklijke. De Fransman scoorde twee keer (20. en 30.) en gaf in de slotfase nog een assist aan Asensio (90+3.), die de eindstand vastlegde. Thibaut Courtois werd één keer geklopt: Mina scoorde in de 40e minuut de enige goal voor de thuisploeg. Zoals bekend ontbrak de geblesseerde Eden Hazard bij Real.