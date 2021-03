Duizend betogers tegen coronamaatregelen in Brusselse Ter Kamerenbos

De politie schatte het aantal betogers op ruim 1.000, de initiatiefnemers houden het op nog veel meer. Het merendeel van de betogers droeg geen mondmasker en hield niet of nauwelijks afstand van elkaar, ondanks herhaalde oproepen van de politie.

Na afloop van de betoging bleef een groot aantal deelnemers aanwezig. Het overgrote deel van hen hield geen afstand, droeg geen mondmasker en maakte ook geen aanstalten om te vertrekken. Enkelen keerden zich ook tegen aanwezige cameraploegen en journalisten.

De sfeer werd nog grimmiger toen de politie in groten getale ter plaatse kwam, en onthaald werd op gejouw. Een deel van de betogers droop toch af terwijl anderen dieper het park in trokken. Omstreeks 16.15 uur was de politie nog massaal aanwezig om hen ertoe aan te zetten de actie te stoppen.

Internationale protestdag

De betoging maakte deel uit van een internationale protestdag tegen de coronamaatregelen. Onder de noemer ‘World Wide Demonstration for Freedom’ vinden in nog verschillende andere landen ook demonstraties plaats. Aan de betoging in Brussel nemen mensen uit alle uithoeken van het land deel.

“We zijn hier vandaag om onze vrijheid op te eisen”, zeggen enkele West-Vlaamse betogers. “We komen die niet vragen, we komen die opeisen want die vrijheid is ons recht. Al meer dan een jaar worden onze grondwettelijke rechten en vrijheden beperkt en geschonden en dat moet stoppen. We zijn hier ook om het op te nemen voor de vele groepen in de maatschappij die vergeten worden in deze pandemie, wier stem niet gehoord wordt in de media.”

Heel wat mensen lijden immers sterk onder de maatregelen die in sommige gevallen al een jaar van kracht zijn, aldus de betogers: “Het is alsof de fysieke gezondheid nog het enige is dat telt, en de mentale gezondheid van geen enkel belang meer is. Heel veel mensen houden het niet meer uit.”

“Verbinding werkt, vaccins niet”

“Dat terwijl de omvang en de ernst van de pandemie grovelijk overschat wordt”, klinkt het nog. “Er zijn tientallen medische artikels die aantonen dat de PCR-testen niet goed werken, dat ze veel te veel vals positieve gevallen opleveren. De cijfers zijn dus helemaal niet zo hoog als gezegd wordt. Hetzelfde geldt voor de mondmaskers. Talloze publicaties hebben al duidelijk gemaakt dat die volslagen nutteloos zijn tegen het virus, en dat ze meer schade aanrichten voor onze gezondheid dan dat ze ons zogenaamd beschermen.”

“We geloven niet in de ideologie van het virus, in de ideologie van de maskers en de vaccins”, zegt Ezra, één van de initiatiefnemers. “We geloven in de liefde en de vrijheid. De vaccins gaan ons niet beschermen, de maskers gaan ons niet beschermen, die zijn er alleen om ons te controleren. Alleen door samen te zijn en ons met elkaar te verbinden, kunnen we ons beschermen en hier doorheen komen. We hebben dat vandaag bewezen en dat gaan we blijven doen.”