Jasper Stuyven mag zijn overwinning in Milaan-Sanremo ook deels danken aan het harde werk van Ryan Mullen. De Ierse hardrijder, in 2017 derde op het EK tijdrijden, hield zijn kopman de hele dag uit de wind. En hielp hem vaak terug naar het peloton, want Stuyven blijkt heel vaak plaspauzes in te lassen.