Acteur Jos Van Gorp overleden

Van Gorp was ook te zien in ‘Stille waters’. — © VRT-TV1

Vlaams acteur en regisseur Jos Van Gorp is overleden. Hij was net 82 geworden. Van Gorp vergaarde vooral bekendheid met rollen in Familie, De kotmadam en Ons geluk.

Van Gorp is volgens zijn overlijdensbericht thuis in Ekeren zachtjes ingeslapen op 12 maart, drie dagen na zijn 82ste verjaardag. Hij laat zijn levenspartner Lee Preedy en twee zonen Jan en Mark na. De voorbije jaren speelde hij vooral gastrollen in verschillende Vlaamse tv-series. Zo speelde hij Flor, Jos en de voorzitter van de biljartclub in De kotmadam en Graaf Ghislain de Rixart de Waremme in Familie. Ook in Aspe, Meiden van de Wit, Stille Waters, Flikken en Spoed dook hij op. Daarnaast schreef hij ook mee aan onder meer Wittekerke en RIP.

Wat de doodsoorzaak is, is niet bekend. In het bericht staat ook te lezen dat hij zijn lichaam aan de wetenschap heeft geschonken. (eadp)