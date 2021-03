Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) werd vijfde in Milaan-Sanremo. De Nederlander was achteraf gemengd tevreden over zijn koers en resultaat. “Ik maakte geen fouten, maar je moet keuzes maken in zo’n finale. Als ik het gat dicht rij, kletst er misschien iemand van achter mij weg.”