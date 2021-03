De 112de editie van Milaan-Sanremo is na een nagelbijtende finale gewonnen door Jasper Stuyven. De verwachte aanval van de Grote Drie op de Poggio kwam er wel maar er zat onvoldoende buskruit in de benen van de favorieten. Een uitgebreide kopgroep maakte de duik naar Sanremo. Jasper Stuyen zorgde voor de verrassing van de dag door in de slothectometers de favorieten te verrassen.